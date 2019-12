La Fiorentina può convincere Politano: ecco come

Per l’Inter, c’è quel Politano prima trattenuto in estate, poi relegato in panchina con il sorpasso del baby Esposito. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, questa volta la Fiorentina (dopo il ko di Ribery) può convincerlo con una proposta simile a quella formulata a ridosso del gong d’agosto (30 milioni bonus compresi e 2,2 al giocatore). Attenzione alla tentazione Napoli non del tutto convinto di girare in cambio Llorente.