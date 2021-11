“La Fiorentina può impensierire tutti, Milan compreso. Italiano? Spero prosegua la grande tradizione degli allenatori italiani”

L’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla, intervenuto su TMW Radio, si è proiettato già alla prossima sfida di campionato tra Fiorentina e Milan, in programma sabato 20 novembre alle 20.45. Gara che vedrà la squadra di Italiano in piena emergenza difensiva, ma nonostante ciò l’ex estremo difensore bianconero mette in guardia Pioli: “La Fiorentina può impensierire tutti, anche il Milan. Certo i rossoneri sono una grossa realtà, anche se sarà difficile: le partite bisogna sempre giocarle e non bisogna essere superficiali. Italiano? Mi auguro faccia sempre meglio. Spero prosegua la grande tradizione degli allenatori italiani”.