La Fiorentina può sperare di convincere ancora Odriozola? Quasi tutto nelle mani del ‘galactico’

La Fiorentina ci aveva provato forse già lo scorso gennaio, ci è riuscita poi in estate a portarsi a casa Alvaro Odriozola, una scelta ‘galactica’, vista la provenienza, per la fascia destra difensiva. Dopo qualche alternanza con Venuti, gli ultimi due mesi hanno visto prevalere decisamente il basco che con la sua propensione offensiva incarna molto bene le idee e lo spirito di Italiano. Il classe ’95 è arrivato in prestito secco, anche perché Ancelotti lo vedeva come terza scelta dopo Carvajal e Vazquez ma sembra volerlo rivalutare anche la prossima estate. Lui, dal canto suo, non ha nascosto la sua ambizione di tornare alla casa madre per mettersi in gioco ai massimi livelli.

Cosa può cambiare? Intanto il destino di questa stagione viola, se dovesse chiudersi con il ritorno in Europa l’appeal viola potrebbe dire davvero la sua. E poi c’è ovviamente da sperare che per Odriozola scatti il concetto per cui fare il protagonista in un contesto in crescita valga più che la classica comparsata, per quanto galactica possa essere. Ad ambientamento il terzino destro non sta andando affatto male, vista la facile integrazione linguistica ma anche quella tecnica. Se la sua preferenza dovesse tingersi di viola, allora la Fiorentina avrebbe davvero qualche chance concreta di rendere il suo passaggio a Firenze non più solo transitorio.