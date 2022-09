La Fiorentina può vincere a Bergamo? Quote a confronto

E’ una Fiorentina che è tornata a vincere quella ammirata nell’ultimo turno contro il Verona, ma soprattutto che ha ripreso a segnare, evento che è incredibilmente mancato per diverse gare, nonostante il gioco della squadra di Italiano sia spesso propositivo e anche piacevole.

Magari la sosta per le Nazionali non è arrivata al momento giusto per i viola che avevano ripreso a correre, ma di sicuro ora l’umore è diverso e l’ambiente è già tutto concentrato verso una nuova, impegnativa sfida: domenica 2 ottobre infatti Amrabat e soci saranno ospiti dell’Atalanta capolista.

A differenza della compagine fiorentina, quella bergamasca è stata pure un po’ fortunata nel trovare alcuni dei punti accumulati per salire sul tetto del campionato, ma non per questo sarà una trasferta morbida, anche se l’undici di Gasperini ha sin qui quasi sempre tribolato un bel po’ di fronte al pubblico (1 vittoria e 2 pareggi), mentre in trasferta ha fatto percorso netto, 4 vittorie in altrettante sfide.

La Fiorentina invece lontano dal ‘Franchi’ non ha ancora mai vinto quest’anno e anche i Bookmakers sembrano considerare difficile questa possibilità, per quanto non impossibile. Vediamo a confronto le quote di Betnero e Replatz, le cui previsioni sul 2 oscillano tra il 3.85 e il 3.90; il segno 1 viene quotato invece rispettivamente 1.93 e 1.95, mentre c’è maggiore differenza nel quotare il pareggio che Betnero è a 3.20, mentre Replatz a 3.55.

Anche sulla Doppia Chance X2 troviamo differenze tutto sommato minime con Betnero che la quota 1.79 mentre Replatz arriva fino a 1.83, anche se poi ci sono da considerare i Bonus che i due Bookmakers propongono visto che spesso fanno la differenza.

Chiudiamo con un’ultima considerazione: se la Fiorentina si confermerà ‘risvegliata’, riteniamo che potrebbe non essere così avventato fare un pensierino anche sul No goal da parte dei Bergamaschi che in casa, ripetiamo, non sono poi così brillanti come in trasferta: su Betnero questa particolare scommessa è a 4.30, mentre Replatz la propone a 4.60.