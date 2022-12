La Fiorentina recupera Saponara e Maleh, atteso per domani in rientro di Zurkowski. Nico Gonzalez…

La Fiorentina è tornata in campo per riprendere la preparazione in vista del ritorno in campo del 4 gennaio in Serie A. Come riportato da Rado Bruno, oggi Nico Gonzalez si è allenato a parte, ma potrebbe comunque esserci per la partita della ripresa fissata contro il Monza. Insieme al gruppo, invece, c’era Gaetano Castrovilli, che potrebbe ritrovare il campo contro il Lugano la prossima settimana o la Fiorentina Primavera.

Recuperati anche Maleh e Saponara, mentre Sottil si allena a parte. Previsto per domani il rientro a Firenze di Zurkowski.