La Fiorentina (re)iscritta al club di Belotti: Commisso ci riprova

La Fiorentina si è (re)iscritta al club del Gallo. Il Gallo in questione, altri non è che Andrea Belotti, centravanti del Torino in scadenza di contratto. A riportare la notizia stamani è il quotidiano sportivo torinese, Tuttosport.

In questo momento i viola hanno Cabral, ma al 99%, secondo la fonte in questione, non riscatteranno Piatek dall’Hertha Berlino (15 milioni di euro). Per questo stanno già cercando un centravanti titolare o para-titolare.

I sondaggi dell’ultimo periodo sono una notizia e comunque Commisso, fin dalla sua prima estate in Italia (2019), ha più volte provato a trattarlo.