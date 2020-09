La Fiorentina resta in pista per Piatek: ecco da dove possono provenire i soldi per aggiudicarselo

Come evidenziato dall’edizione odierna de La Nazione la Fiorentina continua a seguire l’attaccante dell’Herta Berlino Krzysztof Piątek. Una trattativa questa che secondo il quotidiano potrebbe realizzarsi se partissero due giocatori, ovvero German Pezzella e Erick Pulgar, quest’ultimo richiesto in Premier League da Leeds e West Ham. In questo modo le casse dei viola arriverebbe una cifra molto vicina ai 30 milioni di euro, poiché il capitano è valutato circa 17 milioni di euro mentre il centrocampista 13. Con questi soldi la Fiorentina può puntare a un nuovo centrocampista oppure andare dritta all’assalto di Piatek. In tal caso ovviamente la società dovrà rivedere qualcosa sulle punte attualmente in rosa. Se così fosse potrebbe essere Cutrone a dover ascoltare i programmi della società e valutare nuove opportunità di mercato.

