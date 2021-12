La Fiorentina resta in posizione di neutralità. Recentemente Commisso ci è andato giù duro sullo stadio

Ma la Fiorentina come si pone davanti a questo iter che va avanti per la riqualificazione del Franchi? Il club viola mantiene ancora una posizione di neutralità. In sostanza resta in attesa di capire come evolverà la situazione e in che tempi verrà realizzato questo intervento, che prevede la riqualificazione non solo dello stadio, ma di un intero quartiere.

Il proprietario del club viola, Rocco Commisso, in un’intervista rilasciata a Radio 24 nei giorni scorsi, ci era andato giù duro sull’argomento: “Lo stadio nuovo non me lo hanno fatto fare, i giornalisti devono parlare di queste cose. In Italia ci sono poteri che distruggono le aziende”.