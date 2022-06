La Fiorentina riattiva i contatti per Gollini: il saliscendi delle quotazioni dei portieri

Dopo un anno infruttuoso di prestito al Tottenham, Pierluigi Gollini è pronto a tornare in Serie A: intanto il rientro all’Atalanta, dove però è chiuso e poi la quasi certa partenza da Bergamo: secondo Calciomercato.com, la Fiorentina ha riattivato i contatti per lui dopo che nelle scorse settimane c’era stato solo qualche sondaggio. Il Monza ormai ha scelto Cragno mentre la Lazio vuole Carnesecchi, con il Torino che ha alzato le pretese per Milinkovic-Savic, riportare a casa il classe ’95 potrebbe essere una buona opzione per il club viola.