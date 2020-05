La Fiorentina ricorda i ‘Leoni di Ibrox’: 59 anni fa la vittoria in Coppa delle Coppe – VIDEO

È la Fiorentina allenata da Nandor Hidegkuti, che dopo aver facilmente avuto la meglio nei quarti di finale del Lucerna, 3-0 in Svizzera e 6-2 a Firenze, la viola superò brillantemente anche l’ultimo ostacolo prima della finale. In semifinale si trovò di fronte la Dinamo Zagabria e dopo il match di andata la pratica era già archiviata. A Firenze infatti finì 3-0, risultato che rese indolore la sconfitta in quel di Zagabria per 2-1.

La finale vide i viola opposti ai Rangers Glasgow con partita d’andata a Ibrox Park. Davanti a ottantamila spettatori la Fiorentina, disposta tatticamente in modo magistrale da Hidegkuti, riuscì a contenere gli assalti scozzesi e a pungere in contropiede. Il protagonista della serata fu la mezzala Gigi Milan, autore delle due reti che fissarono il risultato sul 2-0, che consentì ai viola di guardare con ottimismo alla gara di ritorno. Anche un giovane portiere, Enrico Albertosi, si rivelò decisivo, salvando più volte la rete della Fiorentina con interventi prodigiosi. A Firenze, per il ritorno, si respirava già clima di festa e i viola non delusero i propri tifosi. Milan aprì le marcature, divenendo sempre più l’uomo simbolo della vittoria viola e, dopo il pareggio scozzese, Hamrin pose la parola fine in calce a questa prima edizione.