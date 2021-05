La Fiorentina ridisegna l’attacco: Vlahovic incedibile, con o senza contratto. Un”arma extra’ per Gattuso

Un reparto da ridisegnare. Parliamo dell’attacco della Fiorentina.

In questo contesto Vlahovic, ovviamente, non si tocca. Su La Gazzetta dello Sport di stamani si legge del fatto che Commisso proverà in questi giorni a convincere il suo pupillo ad allungare il contratto. Se questo non avverrà nell’immediato, la questione sarà rinviata a luglio. Magari durante il ritiro. Comunque il gioiello serbo è incedibile.

Su Ribery, invece, resta aperto il dialogo. Il nuovo allenatore, Gattuso, non ha chiuso la porta in faccia al FR7. Ci potrebbe essere il rinnovo di un anno ma a condizione ben diverse dagli attuali 4 milioni netti a stagione. Il campione francese sarebbe una specie di “arma extra”.