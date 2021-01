La Fiorentina riflette e intanto il Monaco offre un triennale a Torreira: l’uruguaiano strizza l’occhio alla Ligue 1

Non è ben chiaro se la Fiorentina intenda fare sul serio o meno per Lucas Torreira, c’è invece chi è ben più convinto e deciso: si tratta del Monaco, che secondo Tmw avrebbe offerto un triennale al centrocampista, in uscita dall’Atletico Madrid e sulla via del ritorno all‘Arsenal. I Gunners però sono disposti a piazzarlo altrove e la proposta monegasca non dispiace al 24enne mediano-regista, ex Sampdoria. Un giocatore che alla Fiorentina farebbe comodo ma per il quale evidentemente tutta questa voglia di affondare il colpo non c’è.

