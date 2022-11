La Fiorentina riflette sul futuro di Gollini e intanto riceve la visita dell’agente di Cragno

Sarà un gennaio di riflessioni in casa Fiorentina per quanto riguarda diversi giocatori della rosa viola. Tra tutti ci sarà Pierluigi Gollini, portiere che in maglia gigliata ha fino a ora trovato diverse difficoltà. Ci sarà da capire se il club viola avrà intenzione di riscattarlo a fine stagione dall’Atalanta oppure no. Intanto ieri a Firenze, al centro sportivo, era presente Graziano Battistini ma, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, al momento ogni riflessione è prematura.

Altro argomento da sviscerare sarà quello della punta. Jovic e Cabral sono in crescita, ma la situazione verrà attentamente analizzata per capire se sul mercato si potrà fare qualcosa per rinforzare il reparto.