La Fiorentina rilancia con Nico Gonzalez: è fatta per l’argentino. Cifre e dettagli

L’unico modo per rispondere al divorzio con Gattuso è quello di rilanciare. E la Fiorentina sembra che lo stia facendo, con idee chiare e la volontà di investire in giocatori che non siano ‘scelti’ da altri soggetti in causa. La giornata della rottura definitiva con Ringhio ha portato con sé anche il primo rinforzo di mercato: si tratta di Nicolas Gonzalez dello Stoccarda. La trattativa, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, è in dirittura d’arrivo sulla base di 23 milioni di euro più ulteriori 4 legati ai bonus.

L’affare è chiuso e il contratto è già stato spedito in Sudamerica per le firme e subito rimandato in Italia. A parità di offerte con il Brighton, è stata decisiva la volontà del giocatore: l’argentino firmerà un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro più bonus a salire. Fondamentale la conoscenza di Burdisso, in quello che può essere considerato il suo primo acquisto dal suo arrivo (ancora non ufficiale) alla Fiorentina.