La Fiorentina rilancia per Torreira ma la strada è ancora lunga

La strada che porta a Lucas Torreira è ancora lunga e tortuosa. In questo 3 settembre, però, la Fiorentina ha rifatto capolino tra le favorite per il centrocampista dell’Arsenal. Secondo quanto si apprende dal giornalista di ToroNews, Diego Fornero, la Fiorentina avrebbe rilanciato per Torreira e sarebbe in pole per il giocatore a differenza del Torino sceso nelle quotazioni. Questo quanto dichiarato dal giornalista granata: “Rilancio e sorpasso della Fiorentina per Torreira, non è ancora chiusa ma il Torino ora è di nuovo un passo indietro”.

