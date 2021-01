La Fiorentina rinuncia (per ora) a Torreira ma in estate può cambiare tutto. Pradè si tiene stretto Pulgar

Il mercato chiuso in entrata è una solida realtà per la Fiorentina, che ha scelto di puntare forte sul gruppo attuale senza snaturarlo e senza aggiungere nuove pedine, aldilà delle strette esigenze. Niente colpi a effetto e investimenti rimandati alla prossima estate, con uno scenario tecnico ancora tutto da definire. Per questo il sogno Torreira è destinato a rimanere tale secondo La Nazione almeno fino al prossimo mercato, quando finirà il suo prestito all’Atletico Madrid e l’Arsenal dovrà scegliere dove piazzarlo. Porte chiuse quindi anche alla potenziale uscita di Pulgar, che di fatto resta la prima alternativa a centrocampo.

0 0 vote Article Rating