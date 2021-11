La Fiorentina riparte all’inseguimento della Roma, l’Atalanta batte il Venezia ed è a un passo dalla vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pomeriggio che torna ad essere felice per la Fiorentina, che battendo la Sampdoria torna così a correre nelle zone europee, riducendo per il momento il gap dalla Roma. Sull’altro campo c’era l’Atalanta, che ha travolto il Venezia per 4-0, grazie ad una tripletta di Pasalic e al gol di Koopmeiners.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli 35, Milan 32; Inter, Atalanta 31; Roma 25; Fiorentina 24; Lazio, Juventus, Bologna 21; Verona, Empoli 19; Sassuolo 18; Torino 17; Udinese, Sampdoria, Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari, Salernitana 8.