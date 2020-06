La Fiorentina riparte anche dalla difesa tra esperienza e giovani rampanti

Due dei tre potenziali difensori candidati ad una maglia da titolare, Pezzella e Caceres, hanno dovuto fare i conti con il virus. Entrambi stanno lavorando ormai da alcune settimane a pieno regime e il campo ha dato fin da subito ottimi riscontri, ma ci vorranno alcune partite per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Come ricorda La Nazione, a guidare il reparto arretrato ci saranno inoltre Milenkovic e Igor, che durante la pausa forzata ha messo in mostra i muscoli sui social e contenderà una maglia da titolare all’uruguaiano. Non solo, perché da tempo si è poi unito alla prima squadra anche Christian Dalle Mura, classe 2002 già nel giro delle nazionali giovanili, a cui Iachini non ha mai voluto rinunciare: il baby difensore sogna il debutto tra i professionisti e Iachini anche per questo lo sta tenendo d’occhio.

