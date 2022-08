La Fiorentina riparte bene ma con tanta fatica, fa lo stesso la Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Quanta fatica per battere la neopromossa Cremonese, un successo arrivato proprio al 96′ con un cross svirgolato da Mandragora e il regalone di Radu. Una vittoria ‘da Fiorentina di Italiano‘ senza che questo indichi necessariamente un pregio.

Vittoria anche per la Lazio in rimonta: avanti il Bologna nel primo tempo con il rigore di Arnautovic, nella ripresa però, con le squadre in 10, prima il pari su autogol di De Silvestri e poi la rete di Immobile.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 3, Inter 3, Milan 3, Torino 3, Fiorentina 3, Lazio 3, Bologna, Cremonese, Empoli, Verona, Juventus, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Sampdoria, Udinese 0.