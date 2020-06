La Fiorentina riparte con il passettino ma il Milan le fa un favore battendo il Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un passettino appena, l’ennesimo, per la Fiorentina che non va oltre l’1-1 in casa con il Brescia: decisive le reti su rigore di Donnarumma e di Pezzella di testa nella prima frazione. La squadra viola però allunga sul Lecce, terz’ultimo, sconfitto per 4-1 dal Milan.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli, Milan 39, Verona 38, Parma 36, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 31, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 17.