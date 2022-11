La Fiorentina riparte, ma Gonzalez non è l’unico giocatore che manca all’appello

Quest’oggi la Fiorentina riprende ad allenarsi dopo diversi giorni di pausa che hanno fatto seguito allo stop del campionato. Oggi alle 14 la squadra si ritroverà ai campini e Gonzalez non sarà l’unico giocatore che mancherà all’appello; oltre ai quattro viola impegnati in Qatar ai Mondiali, non ci saranno infatti né Kouame né Barak che hanno avuto degli impegni con le rispettive Nazionali e stanno ultimando le proprie ferie.

I due si uniranno al gruppo con una settimana di ritardo rispetto a tutti gli altri e salteranno dunque anche la prima delle amichevoli programmate dalla società, ovvero quella con l’Arezzo che si disputerà tra tre giorni.