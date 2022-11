La Fiorentina rischia di perdere il treno Boga: l’Atalanta lo spinge verso la Premier ma di mezzo c’è anche Ramadani

In un anno da prospetto di lusso sul mercato a quasi epurato: è il destino di Jeremie Boga, che la Fiorentina ha pensato e sta pensando di poter rilanciare proprio a gennaio. L’Atalanta infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, è decisa a mandarlo a giocare per rivalutarlo e sfoltire la rosa (fin qui in campo per appena 73 minuti in stagione) e l’idea sarebbe di spedirlo verso il Leicester, soluzione bocciata in estate dall’esterno francese. Da pochi giorni però, il giocatore ha scelto Ramadani come nuovo agente e sappiamo bene quanto questo incida sulle dinamiche del mercato viola: ecco perché qualora la Fiorentina volesse scommettere proprio su Boga, la carta del procuratore potrebbe ancora fare la differenza.