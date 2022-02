La Fiorentina ritrova Berardi, il rimpianto più grande di Italiano. In Europa solo Salah come lui

Uno dei più grandi rimpianti degli ultimi mesi della Fiorentina sul versante del calciomercato è il mancato acquisto di Domenico Berardi. Sia nell’estate scorsa che nella recente sessione invernale, il club di Rocco Commisso ci ha provato sul serio per il capitano del Sassuolo.

L’offerta fatta qualche settimana fa, pari a quindici milioni di euro, non ha soddisfatto i neroverdi. E anche lo stesso giocatore, che aveva accettato di buon grado il trasferimento a Firenze, ci sarebbe rimasto male per la proposta presentata dalla Fiorentina.

Berardi era la prima richiesta di Italiano, che ci ha sperato fino all’ultimo. Alla fine, è arrivato Ikoné, un giocatore di quattro anni più giovane che però necessita di un lasso di tempo maggiore per adattarsi alla Serie A e al calcio del tecnico siciliano.

A giudicare il rendimento di questa stagione, il mancato acquisto dell’esterno del Sassuolo non può non essere un rimpianto. Berardi, infatti, è l’unico giocatore della Serie A ad aver raggiunto la doppia cifra per gol e assist in questa stagione. E guardando anche agli altri top 5 campionati europei, soltanto Mohamed Salah ci è riuscito.

Domani sera la Fiorentina ritroverà il classe ’94 da avversario. Sarà lui uno degli avversari più temibile, assieme a Raspadori e Scamacca, in una partita di fondamentale importanza nella corsa all’Europa. La speranza è che il rimpianto per il mancato acquisto di Berardi non diventi ancora più forte al termine della gara del Mapei Stadium.