La Fiorentina ritrova il sorriso con Ribery

La sosta per le Nazionali è quanto di più odioso che ci sia per qualsiasi tifoso. Però la Fiorentina può ringraziare questo ‘intermezzo’, almeno questa volta, perché le permette di recuperare Franck Ribery. Il fuoriclasse viola non ha preso parte alla gara contro la Sampdoria perché aveva una caviglia gonfia, che gli impediva di giocare. Il francese ora però sta meglio ed è già tornato ad allenarsi con intensità sul campo. Alla ripresa del campionato contro lo Spezia, salvo sorprese, ci sarà.

