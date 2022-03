La Fiorentina ritrova il successo in campionato vincendo di misura contro il Bologna rimasto in dieci dal primo tempo

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Bologna 1-0 (71′ Torreira)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola (79′ Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi (79′ Terzic); Bonaventura (64′ Duncan), Torreira, Castrovilli; Sottil (58′ Ikone), Piatek (58′ Cabral), Gonzalez.

90’+5 Finisce qui! La Fiorentina torna alla vittoria grazie al gol di Torreira nel secondo tempo dopo che il Bologna era rimasto in dieci per l’espulsione di Bonifazi al 41′.

90+4′ Assalto del Bologna con Sansone che crossa in area per Arnautovic, esce benissimo Terracciano in anticipo per fare suo il pallone.

90’+2 Ammonito Sansone per fallo su Torreira.

90’+1 Malinteso in attacco tra Ikone e Castrovilli, con l’esterno viola che invece di passargli il pallone apre il gioco verso il fondo.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

87′ Ammonito Hickey che va a commetere fallo su Gonzalez.

84′ Errore di Terracciano che regala il pallone a Sansone, il quale invece di tirare lo serve in area dove c’è soltanto Milenkovic che lo allontana.

82′ Fiorentina che ora sta gestendo la gara invece di creare altre azioni da gol, il Bologna cerca di farsi vedere in attacco.

79′ Triplo cambio del Bologna: escono De Silvestri, Svanberg e Medel, tocca a Dijks, Sansone e Aebischer.

78′ Occasione per il Bologna con Arnautovic che non trova però la conclusione sul cross da calcio di punizione di Barrow.

77′ Cambia i terzini Italiano: escono Odriozola e Biraghi, vanno in campo Venuti e Terzic.

75′ Cartellino giallo anche per Torreira per fallo su Svanberg.

73′ Ammonito Soumaoro per un brutto fallo su Biraghi.

71′ GOOOOL!!!! TORREIRA!!!!! Cross di Biraghi per Castrovilli che spizza in area piccola dove ci sono Cabral e Torreira, ma l’ultimo tocco è del centrocampista uruguaiano! 1-0 per la Fiorentina.

68′ Invenzione di Castrovilli che apre il gioco per Odriozola, il terzino viola dal fondo serve il pallone sull’altro lato per Gonzalez. ma la sua conclusione viene deviata da De Silvestri.

67′ Odriozola serve il pallone da destra per l’accorrente Castrovilli che va al tiro ma non trova la porta.

64′ Non ce la fa a proseguire Bonaventura: va in campo Duncan.

61′ Ikone vede Biraghi sull’altro e lo serve per alimentare l’azione offensiva, ma il cross del difensore viola viene chiuso da De Silvestri.

58′ Cambi anche per la Fiorentina: escono Piatek e Sottil, tocca a Cabral e Ikone.

57′ Doppio cambio nel Bologna. escono Orsolini e Soriano, vanno in campo Binks e Barrow.

55′ Gioco fermo per le cure mediche a Medel a terra.

52′ Legno di Torreira! Il centrocampista viola prima finta il tiro da fuori, poi va a calciare colpendo il palo interno. Fiorentina vicinissima al gol.

49′ Altra conclusione di Bonaventura da fuori che si alza di pochissimo. La Fiorentina sta pressando continuamente, il Bologna è schiacciato in difesa.

46′ Bonaventura va subito al tiro verso la porta, ma la traiettoria si alza sopra la traversa.

46′ Inizia il secondo tempo tra Fiorentina e Bologna.

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Fiorentina e Bologna sono sullo 0-0, ma gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Bonifazi. Due i legni colpiti dai rossoblù, ma i viola hanno avuto più occasioni da gol.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Che occasione per la Fiorentina! Biraghi va alla conclusione, para Skorupski, sulla respinta ci prova Bonaventura ma la sua conclusione di destro esce di poco a lato!

41′ Espulso Bonifazi per fallo su Torreira. Il difensore del Bologna era stato ammonito in precedenza. La squadra di Mihajlovic ora è in dieci!

40′ Che occasione per il Bologna! Orsolini supera tutta la difesa viola, salta Terracciano e colpisce da destra il palo a porta sguarnita.

39′ Ci prova Piatek in girata di testa al limite dell’area, conclusione che finisce sul fondo.

34′ Punizione calciata da Biraghi a giro direttamente in porta, Skorupski con il guantone alza il suo tiro sopra la traversa.

31′ Continua ad attaccare la Fiorentina, ma pecca sempre di precisione nell’ultimo passaggio.

28′ Fiorentina che staziona in area del Bologna da alcuni minuti ma non trova la porta, nemmeno con Castrovilli che prova un tiro cross sul quale non va Sottil.

25′ Cross in area sul quale non può arrivarci Piatek perché trattenuto da Soumaoro, ma per l’arbitro non c’è fallo.

22′ Il primo ammonito della gara è Bonifazi per un fallo commesso su Gonzalez.

21′ Iniziativa personale di Bonaventura che arriva in area con il pallone ma viene poi chiuso da Schouten.

18′ Calcio di punizione di Biraghi da destra, cross tagliato che diventa preda della difesa del Bologna.

15′ Si sta velocizzando il gioco da entrambe le parti, con la Fiorentina che sta provando a mantenere il possesso palla.

12′ Altra opportunità per la Fiorentina, con Gonzalez che crossa verso l’area per l’accorente Piatek, il quale però on trova la zampata decisiva.

9′ Occasione per la Fiorentina avviata da Nico Gonzalez, Torreira scivola e va al tiro Piatek, ci mette la manona Skorupski in seguito a una deviazione.

6′ Castrovilli vede Sottil a destra e lo serve benissimo, ma poi calcia trovando il muro di De Silvestri.

3′ Squadre ora in fase di studio, con la Fiorentina che sta provando a impostare il più possibile sugli esterni.

1′ Traversa del Bologna dopo 12 secondi! De Silvestri spizza in area per Soriano, con Odriozola che scivola mentre prova a contrastarlo, e il centrocampista va al tiro centrando il legno.

1′ Inizia il Derby dell’Appenino al ‘Franchi’! Forza Viola!

La Fiorentina torna di nuovo in scena al ‘Franchi’ dopo la gara pareggiata domenica scorsa contro il Verona per 1-1. L’avversario di oggi è il Bologna dell’ex tecnico viola Sinisa Mihajlovic, che all’andata perse incassando tre gol da parte dei viola. Stavolta la squadra di Italiano è alla ricerca di riscatto dopo un punto soltanto conquistato in due partite di campionato, e una vittoria darebbe nuovo slancio in classifica per continuare il sogno di qualificazione in Europa. I rossoblù, che arrivano dal pareggio casalingo contro il Torino per 0-0, devono invece ancora raggiungere la soglia dei 40 punti. L’appuntamento è per le ore 12:30. Dirigerà la gara il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi dà l’opportunità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito. Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.