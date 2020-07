La Fiorentina ritrova subito l’arbitro della sua notte da incubo: e dire che il rapporto con lui si era aperto con grandi goleade

Una circostanza curiosa dal punto di vista arbitrale: il direttore di gara di Fiorentina-Verona sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova. L’ultimo precedente con lui è recentissimo e risale ad appena dieci giorni fa, alla notte da incubo in casa con il Sassuolo, sulla quale però non incise la sua direzione ma solo la prestazione oscena della Fiorentina. Sarà la quinta volta per Chiffi alla direzione della squadra viola: i primi due risalgono alla scorsa stagione ed erano state due partite ricche di gol, il 3-3 sempre col Sassuolo e il 3-4 in casa del Chievo. Ad assisterlo ci saranno Meli e Pagliardini, con Dionisi quarto uomo, Di Paolo al Var e Carbone come Avar.

