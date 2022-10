La Fiorentina ritrova tre giocatori per la sfida contro l’Inter. Sottil…

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport – Stadio, la Fiorentina ritrova tra giocatori in vista della partita contro l’Inter. Dall’allenamento svolto ieri, arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di Gollini, Maleh e Ranieri, assenti per la trasferta di Lecce. I tre si sono allenati insieme ai compagni e saranno presenti tra i convocati per la prossima partita.

Non ci sarà invece Sottil, ancora alle prese con i problemi alla schiena. Il classe ’99, con tutta probabilità, tornerà ad allenarsi in gruppo dalla prossima settimana.