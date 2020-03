La Fiorentina rompe le righe. Iachini parla alla squadra: Le sue disposizioni ai giocatori viola

Tutti a casa. Da ieri il centro sportivo della Fiorentina è chiuso. Prima del rompete le righe però, l’allenatore viola, Giuseppe Iachini ha parlato alla squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico ha ribadito ai propri giocatori di restare concentrati, nonostante tutto. Inoltre si è raccomandato con i giocatori affinché restino il più possibile a casa, facendo massima attenzione a tutto. Non è stato dato un programma individuale di allenamento e di conseguenza ognuno dovrà tenersi in condizione come può.