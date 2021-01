La Fiorentina sbarca in Lega: Barone pronto ad entrare in Consiglio

Presto la Fiorentina a stelle e strisce potrebbe arrivare anche nella Lega di Serie A. Come si legge su Tuttosport, è stata fissata per giovedì 21 gennaio l’assemblea elettiva: le società di Serie A sono pronte a confermare alla presidenza Paolo Dal Pino, che accetterà di restare al vertice per altri quattro anni.

Probabile anche la permanenza di De Siervo come amministratore delegato, mentre Marotta e Lotito vanno verso un altro quadriennio in Consiglio Federale. Nel Consiglio di Lega dovrebbe entrare anche Joe Barone: il direttore generale della Fiorentina è pronto a prendere il posto di Antonello dell’Inter. Ancora vacante, infine, il posto di Campoccia dell’Udinese dopo le dimissioni dello scorso maggio: in lizza ci sono Setti e Giulini. Già qualche mese fa Barone aveva provato ad entrare in Lega, ma alla fine non era riuscito a farsi eleggere (LEGGI QUI).