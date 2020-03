La Fiorentina scende di nuovo in campo nel calcio virtuale: rappresenterà l’Italia in un torneo mondiale

La Fiorentina continua a schierarsi in prima linea anche nelle nuove frontiere del calcio. Parliamo in questo caso, in assenza di quello reale, del calcio virtuale. E’ stato organizzato infatti un maxi torneo del videogioco FIFA 20 intitolato Ultimate Quaranteam, che vedrà sfidarsi player da tutto il mondo. Nel torneo sono presenti 16 nazioni tra cui l’Italia, rappresentata anche dalla Fiorentina. In totale sono 128 i team partecipanti, mentre il sorteggio per decidere gli accoppiamenti si terrà domani. Le partite virtuali andranno invece in scena nei giorni successivi.