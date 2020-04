La Fiorentina schierata sul fronte del SI’: C’è sempre più voglia di ricominciare. Solo quattro squadre restano contrarie

Serie A pronta a ripartire dopo il lockdown per il Coronavirus? Il fronte delle formazioni che vogliono la ripresa del campionato, secondo il Corriere dello Sport, è sempre più ampio. E tra queste squadre troviamo anche la Fiorentina, anche se a determinate condizioni che salvaguardino la salute dei giocatori. Restano ormai solo quattro società contrarie a riprendere l’attività, ovvero Torino, Brescia, Genoa e Udinese, mentre Sampdoria e Spal sono indicate come indecise.

Ovviamente la decisione finale però non spetta ci club, ma al Governo e alle istituzioni sportive che devono ancora pronunciarsi in modo definitivo sull’argomento.