La Fiorentina scopre un nuovo Igor, nel ruolo dove aveva già impressionato VIDEO

La squalifica di Dalbert ha spalancato le porte al suo connazionale Igor, arrivato a fine gennaio dalla Spal e utilizzato fin da subito, con ottime risposte. Fin qui però Iachini l’ha impiegato da terzo centrale di sinistra, per far fronte ad altre assenze, prima di tornare ai suoi classici tre titolari. In realtà il classe ’98 è arrivato anche con le credenziali da esterno a lunga percorrenza, per fare in sostanza da alternativa proprio a Dalbert ed è lì che lo vedremo domani pomeriggio. Una versione nuova, ma vecchia, dato che all’esordio in Serie A, in Spal-Atalanta, Igor aveva impressionato da esterno del centrocampo a cinque, fornendo un grande assist per il gol di Petagna, dopo una serie di doppi passi: