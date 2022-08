La Fiorentina segue il gruppone di testa mentre a l’Empoli pareggia a Lecce con un Bajrami a mezzo servizio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due pareggi nelle gare della serata, non solo lo 0-0 del ‘Franchi’ che permette alla Fiorentina di salire a quota 5 e seguire il gruppone di testa, con nessuna a punteggio pieno. A Lecce invece è finita 1-1 tra i padroni di casa e l’Empoli: a segno Parisi al 22′, con un sinistro da fuori, pareggio al 40′ invece di Strefezza. In campo anche Bajrami, in procinto di passare alla Fiorentina, ma solo dal 56′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 7, Lazio 7, Torino 7, Roma 7, Atalanta 7, Napoli 7, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 5, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Salernitana 4, Empoli 2, Verona 1, Bologna 1, Sampdoria 1, Lecce 1, Cremonese 0, Monza 0.