La Fiorentina segue sempre più Gollini e Vicario va sempre più verso la Capitale

Sembrava nel destino della Fiorentina il friulano Guglielmo Vicario e invece il club più vicino a prenderlo dall’Empoli è la Lazio: come riportato da gianlucadimarzio.com infatti, le parti sono vicine ad un accordo per una cifra intorno ai 13 milioni di euro. Gli azzurri l’avevano riscattato qualche settimana fa per circa 9 milioni e così facendo realizzerebbero una plusvalenza. L’affare si è acceso dopo le richieste troppo alte dell’Atalanta per Carnesecchi, mentre la Fiorentina sembra aver virato con decisione su Gollini.