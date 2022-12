La Fiorentina segue un compagno di squadra di Amrabat per la difesa

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, ci sarebbe anche la Fiorentina su Romain Saiss, compagno di squadra di Amrabat nel Marocco e rivelazione del Mondiale. Tra le altre squadre che seguono da vicino difensore del Besiktas ci sarebbe anche il Bologna in Italia. All’estero, poi Lilla e Marsiglia in Francia e Valencia e Villarreal in Spagna.

🦅 Beşiktaş’ın Fas Milli Takımı ile başarılı bir turnuva geçiren stoperi Romain Saiss için 6 Avrupa kulübü devrede! 🇮🇹 Fiorentina, Bologna 🇫🇷 Lille, Marsilya 🇪🇸 Valencia, Villarreal pic.twitter.com/of0yHPp4Rs — Fotomaç (@fotomac) December 22, 2022