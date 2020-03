La Fiorentina segue un difensore del Milan: i dettagli

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la Fiorentina è attiva sul mercato e segue con interesse un difensore del Milan. Si tratta di Davide Calabria che, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ha chiesto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2022 con un ritocco dell’ingaggio verso l’alto. Il terzino destro vorrebbe restare in rossonero, ma se non dovesse essere trovato l’accordo potrebbe essere ceduto. E la Fiorentina osserva con attenzione la vicenda, pronto ad inserirsi in caso di mancato rinnovo del contratto.