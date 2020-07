La Fiorentina segue un giovane del Barcellona ma c’è un altro club italiano pronto a battagliare per lui

Il Sassuolo ha avviato i contatti col Barcellona per Monchu, centrocampista centrale classe 1999, capitano della squadra B dei blaugrana. Come scrive Gianlucadimarzio.com, il giocatore è stato seguito anche dalla Fiorentina, ma l’interesse del Sassuolo è decisamente più concreto. Monchu, all’anagrafe Ramon Rodriguez Jimenez, è cresciuto nel Maiorca come centrale a metà campo ma poi si è adattato nelle giovanili del Barcellona come mezzala. Tecnicamente molto forte, ha una grande capacità di inserimento da dietro e sa calciare bene le punizioni. I suoi modelli sono Xavi, Thiago Alcantara e Arturo Vidal.

0 0 vote Article Rating