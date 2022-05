La Fiorentina segue un giovane dell’Empoli. La Lazio è in netto vantaggio, ma deve scegliere

La Fiorentina osserva Fabiano Parisi, esterno difensivo 21enne dell’Empoli. Il ragazzo viene da un’ottima annata disputata con gli azzurri e, sotto la guida di Andreazzoli, ha subito impressionato alla prima stagione in Serie A. La Viola non è l’unica squadra a farci attenzione, anzi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è la Lazio ad avere il vantaggio sul classe 2000, anche perché il Napoli (che già lo seguiva) ha completato l’acquisto di Mathias Olivera ed è virtualmente fuori dai giochi. I biancocelesti devono comunque scegliere tra il talento dell’Empoli o un profilo più esperto come Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea ma pronto a lasciare Londra.