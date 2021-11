La Fiorentina sempre meno convinta di lasciar andare Vlahovic a gennaio: e l’asta internazionale è dietro l’angolo

Dall’intenzione iniziale e istintiva di togliersi di torno Dusan Vlahovic a quella un po’ più riflettuta e attinente alla realtà di doverne dipendere almeno fino a giugno prossimo, per non complicare una stagione che davanti è già fin troppo complessa di suo vista la penuria offensiva e la difficoltà nel trovare un vero sostituto a gennaio. Ecco perché la voglia di cedere il serbo a gennaio è via via in fase calante, secondo quanto sottolinea il Corriere Fiorentino: i gol che Vlahovic sta continuando a segnare tra Fiorentina e Serbia per altro contribuiscono all’ipotesi di un’asta internazionale su di lui. A prescindere dalla vicinanza della scadenza, l’interesse sul serbo è molto alto.