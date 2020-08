La Fiorentina sfida il Chelsea: Le ore che possono cambiare la storia del club e di Thiago Silva. Come una scalata del Tourmalet, ma a volte…

Una società ambiziosa, la Fiorentina, contro una società che grande lo è da tempo, il Chelsea, grazie al miliardo e passa di sterline già investito da Abramovich. Vista così la situazione che si è venuta a creare per Thiago Silva sembra senza storia.

Il richiamo dei Blues potrebbe essere quello decisivo per convincere il fuoriclasse brasiliano, il quale, nonostante i 36 che compirà a settembre, si sente sempre benissimo ed ha progetti ambiziosi per i prossimi quattro anni.

I viola è come se fossero un ciclista chiamato a scalare il Tourmalet (cima mitica dei Pirenei da dove passa il Tour de France). La rincorsa è impervia, ricca di ostacoli, però non è sempre detto che non riesca a concretizzarsi. In questi casi ci si attacca a tutto pur di convincere un calciatore ad accettare le avances e si mette in campo tutto quello che si può offrire. Il massimo a livello di soldi, la convinzione di un presidente di voler costruire qualcosa di importante dentro e fuori dal campo, perfino le bellezze di Firenze e la grande qualità della vita che una città come questa offre.

Un’azione ad ampio raggio dunque. Tutto questo pur di cambiare un finale che sembra scritto ma che diventerà tale solo quando l’ex Milan avrà sciolto ogni riserva.