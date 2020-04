La Fiorentina sfida la Lazio per un giovane difensore kosovaro

E’ di poche ore fa la notizia, riportata da Kosovarian Abroad, che la Fiorentina sarebbe interessata a Mergim Vojvoda. Il classe 1995 kosovaro, con passaporto belga, è attualmente un giocatore dello Standard Liegi. Vojvoda, terzino ambidestro, sarebbe finito anche nel taccuino di Igli Tare della Lazio.

Per il giovane, quindi, si prospetta una lotta a due. In Kosovo è considerato come uno dei migliori prospetti del futuro ed è un perno inamovibile della nazionale di Challandes. Il suo valore si attesta intorno ai due milioni di euro.

Reports from Italy are stating that Igli Tare is looking at Vojvoda as a potential replacement for Marusic in case the later leaves during summer. Fiorentina is also mentioned as a potential destination for the Kosovan fullback. pic.twitter.com/bTNlhQeboK

— Kosovans Abroad (@KosovansAbroad) April 21, 2020