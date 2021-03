La Fiorentina si aggrappa a Bonaventura: il Jack in cerca di riscatto

Per la Fiorentina è arrivato il momento decisivo della stagione, a cominciare dalla partita di sabato contro il Genoa. E chi meglio di Giacomo Bonaventura per guidare la Viola verso la salvezza? L’ex Milan è uno dei leader dello spogliatoio gigliato, anche grazie alla sua esperienza.

Inoltre, nella partita d’andata gli è stato annullato un gol che grida ancora vendetta, definita addirittura “incomprensibile” da Prandelli al termine della partita. Nel 2021, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, le prestazioni di Bonaventura sono state ottime: a segno contro il Crotone, positivo contro Sampdoria e Inter nonostante le sconfitte e bravo anche nell’assist (passaggio decisivo a Ribery contro il Torino).

Il passato non conta più per la Fiorentina, ma è sicuramente una base di partenza per guardare al futuro. Quello a breve termine, in cui si dovrà lottare per la salvezza, ma anche quello a medio-lungo termine, in cui ci sarà ancora Bonaventura.