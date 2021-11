La Fiorentina si allena a Coverciano in vista della Juventus: prove di formazione e un modus operandi particolare per Italiano

Prove generali per Vincenzo Italiano in vista della partita con la Juventus. Come riporta Radio Bruno Toscana, quest’oggi la Fiorentina si è allenata di nuovo a Coverciano con tutto il gruppo ad eccezione degli infortunati Dragowski, Pulgar e Kokorin. Assente ovviamente anche Nico Gonzalez, ancora positivo e quasi sicuramente assente all’Allianz Stadium.

Italiano ha provato una formazione con Nastasic, Maleh e Callejon titolari, sebbene il mister ci abbia abituato a non riproporre matematicamente in partita l’undici schierato in allenamento. Molto particolare poi il modus operandi dell’allenatore, che ha più volte gridato i nomi di alcuni giocatori della Juventus per far prendere confidenza ai viola con coloro che si ritroveranno contro sabato.