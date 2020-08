La Fiorentina si allena al centro sportivo ancora senza Ribery. Ma il francese non è l’unico assente

Seconda sessione di allenamento di giornata per la Fiorentina. Come riporta Radio Bruno Toscana, la squadra viola è partita in pullman da Villa Olmi, sede del ritiro, per recarsi al centro sportivo Davide Astori. Ancora assente Franck Ribery, che già stamattina aveva svolto una seduta differenziata. Non presente anche Boateng, che sta ancora aspettando i risultati del tampone.

0 0 vote Article Rating