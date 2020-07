La Fiorentina si assicura un giovanissimo talento italiano

Era stato cercato dal Bologna, altre compagini come Atalanta e Spal lo avevano adocchiato e trattato, ma alla fine il giovane Antonino Pellicanò, classe 2006 va alla Fiorentina dove verrà inserito nella prossima categoria Under 15 A-B allenata da mister Capparella. Il club VIOLA, come riporta tuttocalciogiovanile.it si assicura, quindi, il forte attaccante conteso da molte società. Decisiva è stata la decisione assunta dai genitori nei giorni scorsi che hanno optato di sposare il progetto-Fiorentina del direttore Valentino Angeloni. Pellicanó è la classica prima punta, dotato di una grande struttura fisica, bravo tecnicamente, in grado di far salire la squadra e proteggere bene la palla, ed ottimo realizzatore. Vero bomber d’area di rigore nell’Under 15 Regionale della Asd Segato di mister Demetrio Cassalia, il 2006 è un punto di riferimento per i compagni, nonostante abbia giocato sotto età.

