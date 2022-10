La Fiorentina si avvicina allo spareggio e le romane alla retrocessione? Il possibile incrocio in Conference League

Con il successo per 5-1 sugli Hearts, la squadra di Vincenzo Italiano è balzata a 7 punti in classifica nel girone A di Conference League, restando a -3 dal Basaksehir. I punti di vantaggio sugli avversari scozzesi sono saliti a 4, con due giornate dalla fine: in ogni caso, quindi, gli Hearts non potrebbero superare la Fiorentina se le due squadre dovessero terminare a pari punti.

Con il playoff che si avvicina, è già tempo di pensare al possibile avversario che si ritroveranno i Viola retrocesso dall’Europa League. Le due squadre italiane impegnate nella competizione, Roma e Lazio, rischiano di scendere di categoria, dato che al momento occupano entrambe la terza posizione nei rispettivi gironi. Il possibile incrocio con la Fiorentina, però, è scongiurato, almeno fino agli ottavi di finale: infatti, allo spareggio non si potranno incontrare club della stessa nazione. Un vantaggio, probabilmente, per la squadra di Commisso, che ha già -purtroppo- assaporato la forza della Lazio in altre sedi.