La Fiorentina si butta via in modo incredibile con l’Inter e lascia per strada un punto meritato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Incredibile il modo in cui la Fiorentina è riuscita a regalare all’Inter la vittoria all’ultimo secondo di gara, dopo aver faticosamente e anche meritatamente raggiunto il pareggio al 90′ con Jovic. Poi l’assurdità di Venuti, l’ennesima di un giocatore che evidentemente non può stare in campo. E la classifica continua a piangere, con il terzo k.o. nelle ultime quattro gare.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 26, Atalanta 24, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Salernitana 13, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli 11, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.