La Fiorentina si conferma bestia nera dell’Atalanta: anche l’under 18 sbanca Bergamo e spicca il volo in classifica

Quest’anno la Fiorentina è una vera e propria bestia dell’Atalanta, in tutte le categorie. Questo pomeriggio, infatti, la formazione viola under 18 guidata da Christian Papalato ha sbancato Bergamo nel turno infrasettimanale di campionato.

1-0 il punteggio finale, ma stavolta a segnare il gol decisivo non è stato bomber Sene bensì Adrian Denes, alla seconda marcatura consecutiva. Un successo importante per la Fiorentina under 18, che si porta al terzo posto in classifica (38 punti) a sole due lunghezze dal secondo, che significherebbe qualificazione diretta alle semifinali scudetto.

ATALANTA-FIORENTINA 0-1

ATALANTA: Bertini, Bordigia, Truosolo, Regonosi, Colombo, De Palma, Muhameti, Roaldsy, Bertini, Perez, Vitucci. A disp.: Maglieri, Saleh, Ravelli, Invernizzi, Ardenghi, Vavassori, Marrulli, Guidmundsson, Monterosso. All.: Bosi

FIORENTINA: Tognetti, Macchi, Prati, Atzeni, Biagetti, Cellai, Farneti, Saltalamacchia, Sene, Falconi, Bigozzi. A disp.: Turini, Fiaschi, Markosian, Messini, Marcucci, Scariano, Chiesa, Denes, Charalampoglov. All.: Christian Papalato

ARBITRO: Santinelli di Bergamo coad. da Morotti e Cavalli

RETI: Denes