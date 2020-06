La Fiorentina si deve difendere dagli attacchi per Milenkovic su tre fronti diversi

Ormai si sa, Nikola Milenkovic sarà uno dei giocatori più discussi del prossimo mercato in casa Fiorentina. Fino ad ora le squadre che hanno mostrato interesse sono Milan, Manchester United e PSG. Proprio da quest’ultima la Fiorentina starebbe puntando Thiago Silva che però è in scadenza di contratto e in ogni caso se ne andrà da Parigi. Le due operazioni quindi non potrebbero coincidere in alcun modo. La Fiorentina vuole provare a blindarlo, ma le offerte potrebbero essere alte. Se ne riparlerà a settembre, ora l’obiettivo è tornare in campo. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.

