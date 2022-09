“La Fiorentina si è mossa in anticipo, ma Barak è l’unica aggiunta”

Anche La Nazione ha dato il voto al calciomercato della Fiorentina. In particolare, la dirigenza viola ha ricevuto un 6 per la parte relativa agli acquisti.

“Va dato atto al club di aver agito in anticipo, essendo arrivati quattro giocatori su cinque nei tempi utili per partecipare al ritiro estivo di Moena. L’ingresso in più ha il nome e la faccia di Barak, che la Fiorentina ha preso in prestito oneroso dal Verona con la prospettiva di riscattarlo nel quadro di un’operazione di circa 10 milioni. Scatterà l’obbligo di acquisire in cartellino se il giocatore supererà un certo numero di presenze stagionali”.